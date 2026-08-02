Азербайджан опередил шесть стран на чемпионате Европы

Мужская юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу заняла 16-е место на чемпионате Европы в дивизионе «B» в Хорватии. В соревновании, в котором участвовали 22 команды, нашим баскетболистам удалось опередить Ирландию, Португалию, Швецию, Норвегию, Украину и Кипр.

Сегодня в матче за 15-е место Азербайджан проиграл Исландии - 73:91.

Напомним, на групповой стадии подопечные Эрхана Токера и Полада Гасанова обыграли Украину и Португалию, но уступили Польше, Исландии и Чехии. В своей группе азербайджанские баскетболисты заняли 4-е место среди шести команд и получили возможность бороться за 9-16-е места. Здесь Азербайджан потерпел три поражения - от Черногории, Великобритании и той же Исландии.