Беспилотники и ракетный обстрел: шестеро погибли в Удмуртии и Белгороде

В Удмуртии три человека погибли в результате атаки украинских беспилотников, сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в воскресенье.



«…В небе над Удмуртией уничтожены 2 БПЛА», - написала она в соцсетях.

По словам Абрамовой, украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль на севере региона. Погибли три человека. Еще два человека были доставлены в больницу, включая ребенка.

Также оперативный штаб Белгородской области заявил, что в селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел со стороны Украины: «Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин». В оперштабе уточнили, что еще трое мужчин госпитализированы со множественными осколочными ранениями тела.