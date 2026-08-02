Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией

Полная нормализация армяно-турецких отношений может произойти уже скоро, заявил кандидат в председатели Национального собрания Армении Рубен Рубинян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, Ереван заинтересован в ускорении процесса нормализации с Анкарой, который немного отстает от армяно-азербайджанского: «…Я бы хотел, чтобы этот процесс завершился много лет назад. Но вы должны согласиться, что армяно-турецкий процесс был сложным... Азербайджанская сторона сняла ограничения на железнодорожный транзит из Армении раньше, чем Турция. Сейчас также существует прямая торговля между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду нефтепродукты».

По его словам, Турции пора предпринять более активные шаги в процессе нормализации отношений с Арменией, в частности, в вопросе открытия границы между двумя странами.