Турция взяла под контроль лесные пожары. Есть арестованные

Турецкие пожарные взяли под контроль три последних активных лесных пожара на юге и западе страны, сообщил глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.

«В результате эффективных действий с воздуха и земли пожары в районе Чине провинции Айдын, в Сусурлуке провинции Балыкесир и в районе Буджа провинции Измир взяты под полный контроль», - цитирует министра телеканал TRT Haber.

По его словам, с 29 июля в Турции произошли 314 природных пожара. По данным департамента коммуникаций Администрации президента Турции, в тушении пожаров задействована группировка из 28 самолетов, 119 вертолетов, 14 БПЛА и более 5 тыс. единиц наземной техники.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил, что шесть из 29 подозреваемых в умышленном поджоге лесов в 16 провинциях с июня 2026 года арестованы, в отношении девяти подозреваемых применены меры судебного контроля.