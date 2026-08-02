USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие
Новость дня
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие

Турция взяла под контроль лесные пожары. Есть арестованные

15:59 716

Турецкие пожарные взяли под контроль три последних активных лесных пожара на юге и западе страны, сообщил глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.

«В результате эффективных действий с воздуха и земли пожары в районе Чине провинции Айдын, в Сусурлуке провинции Балыкесир и в районе Буджа провинции Измир взяты под полный контроль», - цитирует министра телеканал TRT Haber.

По его словам, с 29 июля в Турции произошли 314 природных пожара. По данным департамента коммуникаций Администрации президента Турции, в тушении пожаров задействована группировка из 28 самолетов, 119 вертолетов, 14 БПЛА и более 5 тыс. единиц наземной техники.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил, что шесть из 29 подозреваемых в умышленном поджоге лесов в 16 провинциях с июня 2026 года арестованы, в отношении девяти подозреваемых применены меры судебного контроля.

Ибрагим Гасанов в борьбе за золото на чемпионате мира в Баку
Ибрагим Гасанов в борьбе за золото на чемпионате мира в Баку
18:01 182
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 1568
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 1360
«Никакого соглашения нет»: Иран все отрицает
«Никакого соглашения нет»: Иран все отрицает обновлено 14:24
14:24 6659
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
15:20 1305
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 1914
Семь стран приняли решение
Семь стран приняли решение
15:15 2461
Пашинян снова премьер Армении. А оппозиция мечтает о его отстранении
Пашинян снова премьер Армении. А оппозиция мечтает о его отстранении обновлено 14:37
14:37 5352
90 жертв, чтобы доплыть до Европы
90 жертв, чтобы доплыть до Европы
13:30 1544
Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу
Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу
13:10 3138
Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане
Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане наши беды; все еще актуально
1 августа 2026, 14:26 5553

ЭТО ВАЖНО

Ибрагим Гасанов в борьбе за золото на чемпионате мира в Баку
Ибрагим Гасанов в борьбе за золото на чемпионате мира в Баку
18:01 182
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 1568
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 1360
«Никакого соглашения нет»: Иран все отрицает
«Никакого соглашения нет»: Иран все отрицает обновлено 14:24
14:24 6659
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
15:20 1305
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 1914
Семь стран приняли решение
Семь стран приняли решение
15:15 2461
Пашинян снова премьер Армении. А оппозиция мечтает о его отстранении
Пашинян снова премьер Армении. А оппозиция мечтает о его отстранении обновлено 14:37
14:37 5352
90 жертв, чтобы доплыть до Европы
90 жертв, чтобы доплыть до Европы
13:30 1544
Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу
Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу
13:10 3138
Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане
Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане наши беды; все еще актуально
1 августа 2026, 14:26 5553
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться