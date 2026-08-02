21 июля 2026 года исполнительный орган Республики Наоэро — Кабинет министров — принял решение о прекращении дипломатических отношений с т.н. «Республикой Южная Осетия», а также о прекращении дипломатических отношений с «Республикой Абхазия». МИД Грузии приветствовал это решение и заявил о готовности установить дипломатические отношения с Наоэро и «содействовать развитию двустороннего сотрудничества на основе общих интересов». Таким образом, в настоящее время «независимость» оккупированных Россией сепаратистских образований на грузинской территории формально признают, помимо самой РФ, еще Сирия, Венесуэла и Никарагуа, сделавшие это как «союзники» Кремля. Однако после краха режимов Асада в Сирии и Мадуро в Венесуэле отзыв этих признаний является вопросом времени.

Отзыв крошечным островным государством Наоэро признания марионеточных сепаратистских режимов в Сухуми и Цхинвали является не только показателем резкого падения геополитического влияния России в мире. Гораздо более важным представляется то, с каким другим решением властей Наоэро он совпал по времени и какого государства это решение касалось. Практически одновременно Кабинет министров Республики Наоэро принял решение открыть посольство в Израиле, которое разместится в Иерусалиме. Это решение стало результатом договоренностей, достигнутых министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и вице-президентом, а также министром иностранных дел, торговли и юстиции Наоэро Лайонелом Энгимеа в ходе их встречи на Фиджи в июне 2026 г. Саар встретился с Энгимеа во время визита на Фиджи по случаю открытия израильского посольства в этой стране. Напомним, большинство стран мира не признают Иерусалим столицей Израиля и размещают свои посольства в Тель-Авиве. Даже признание в 2018 году США Иерусалима столицей Израиля во время первой каденции президента Дональда Трампа не привело к массовому переносу посольств.

По состоянию на начало июня 2026 года посольства в Иерусалиме открыли всего шесть международно признанных государств — США, Гватемала, Гондурас, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Фиджи. Открытие с 15 июня 2026 года посольства в Иерусалиме признанной только Израилем так называемой «Республики Сомалиленд» делало ситуацию вообще анекдотичной и несколько девальвировало грядущее открытие посольства Республикой Наоэро. Получалось, что в Иерусалиме сначала открывает свое посольство государство, не признанное никем в мире, кроме Израиля, а затем страна, ранее легко «торговавшая признаниями». Ведь не секрет, что за признание Наоэро сепаратистов Цхинвали и Сухуми Москва щедро «отблагодарила» эту небольшую тихоокеанскую страну. По некоторым данным, речь шла об эквиваленте 50 млн долларов. Для государства с населением всего около 12 тыс. человек это огромные деньги. Такая «геополитическая продажность» даже очень маленького и бедного государства выглядела несколько неприглядно. Чтобы грядущее открытие посольства Наоэро в Иерусалиме выглядело более «прилично», руководству небольшой тихоокеанской страны, скорее всего, настоятельно посоветовали «восстановить геополитическую девственность» и отозвать признание сепаратистов. Тем более что грузинские дипломаты на протяжении многих лет также добивались этого на международной арене.