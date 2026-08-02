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Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста

16:45 1365

Альпийский клуб Пакистана сообщил, что спасатели обнаружили тело британско-непальского альпиниста Нирмала «Нимса» Пурджи. Ранее компания Elite Expeditions, в которой он работал гидом, подтвердила его смерть вместе с девятью другими альпинистами, погибшими в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в пакистанском Каракоруме, пишет BBC.

Смерть Пурджи также подтвердил премьер-министр Непала Балендра Шах, который заявил, что «трагическая гибель шестерых непальцев и четырех других иностранных альпинистов, включая мирового рекордсмена Нирмала Пурджи, в горном массиве Каракорам в Пакистане потрясла нас».

Пурдже было 43 года. Он родился в Непале, служил в британской армии, мировую известность приобрел в 2019 году, когда вместе с другими альпинистами за 189 дней зашел на все 14 «восьмитысячники» — высочайшие вершины мира.

Спустя два года вышел документальный фильм Netflix о его путешествии «14 вершин: нет ничего невозможного», который принес ему известность.

Принц Уэльский заявил, что «искренне опечален известием о трагической гибели» Пурджи, который, по его словам, «с отличием служил» в армии, прежде чем «стать одним из величайших альпинистов». Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг написал в посте на X: «Невероятно печально узнать о гибели Нирмала (Нимса) Пурджи и тех, с кем он совершал восхождение».

Пурджа и члены возглавляемой им экспедиции погибли на 12-й по высоте вершине мира после схода лавины на пике высотой 8 047 м в горном массиве Каракорум.

Пурджа прослужил в британской армии 16 лет, 10 из которых — в спецназе, в 2018 году покойная королева пожаловала ему звание кавалера ордена MBE за достижения в экстремальном высокогорном альпинизме. Пурджа жил с женой и трехлетней дочерью в Хэмпшире на юге Англии. В своем последнем посте в X, опубликованном в понедельник, он написал, что не собирался подниматься на Броуд-Пик. «Изначально план состоял в том, чтобы подняться только на G2», — написал Пурджа, имея в виду Гашербрум II, еще одну вершину в горном хребте Каракорум. Но прямо перед отправлением в Пакистан он осознал, что если ему удастся покорить и Броуд-Пик, ему останется покорить всего одну гору, чтобы стать «первым человеком в истории, дважды покорившим все 14 восьмитысячников. Без кислорода».

Броуд-Пик считается одной из самых сложных гор для альпинистов. Первое успешное восхождение состоялось в 1957 году, когда вершину покорила австрийская экспедиция. С тех пор на эту гору поднялись многие, но десятки людей погибли, отмечается в публикации BBC.

Одним из самых смертоносных годов для Броуд-Пика стал 2013-й, когда было зафиксировано не менее шести смертельных случаев.

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