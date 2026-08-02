Трагедия у берегов Индонезии

Погибли по меньшей мере пять человек, по меньшей мере 41 числится пропавшим без вести. Находившиеся поблизости суда помогли эвакуировать сотни человек с горящего парома Mutiara Sentosa 2. Он перевозил пассажиров из города Сурабая на Яве в город Макассар (остров Сулавеси). Это популярный маршрут у жителей Индонезии, расположенной на нескольких островах.

Паром, на борту которого находился 271 человек, загорелся у берегов острова Ява (Индонезия), сообщает Associated Press.

На борту находились 232 пассажира и 39 членов экипажа. Пожар произошел рано утром. Капитан успел подать сигнал бедствия, но вскоре контакт с ним был потерян.

Власти оповестили о произошедшем экипаж находившегося поблизости грузового судна Meratus Project 3, но оно не смогло приблизиться к горящему парому, так как перевозило легковоспламеняющиеся грузы.

В итоге буксир и еще одно судно смогли приблизиться к парому и начать эвакуацию. Причины возгорания не установлены.