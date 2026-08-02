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Крупнейшее месторождение вольфрама нашли в США

16:59 666

В американском штате Невада обнаружили, возможно, крупнейшее в стране вольфрамовое месторождение, сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет горнодобывающей корпорации 3 Proton Lithium (3PL).

По ее информации, стоимость ресурсов на проекте Railroad Valley Minerals составляет примерно $152 млрд.

Как сообщает газета, более трети площади месторождения занята территорией NASA, которая использует эту зону для калибровки спутниковых систем. Компания 3PL в свою очередь намерена добиваться отмены запрета на разведку и добычу полезных ископаемых на территории NASA.

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