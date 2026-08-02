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Венгрия столкнулась с «трудными днями»

17:17 678

Венгрии предстоит пережить «пять критических дней», заявил премьер-министр Петер Мадьяр, так как из-за понижения уровня воды в Дунае единственная в стране атомная электростанция вынуждена остановиться впервые за 44 года. Об этом сообщает Reuters.

Общий вид АЭС «Пакш» 31 июля 2026 года

Венгерская АЭС «Пакш» мощностью 2 гигаватта, на которой работают четыре реактора российского производства, в воскресенье работала на уровне чуть более 10 % от своей общей мощности после того, как уровень воды в Дунае, воду которого она использует в качестве охлаждающей, упал до рекордно низкого уровня. Управление водных ресурсов Венгрии прогнозировало, что уровень реки, протекающей из Германии в Черное море, в ближайшие дни снизится еще больше.

«Впереди нас ждут самые критические пять дней. Завтра электростанция «Пакш» не будет вырабатывать электроэнергию, в то время как впереди самые жаркие дни с температурой 40 градусов», — сказал Мадьяр в видео на Facebook.

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