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Самая длинная трасса Африки в честь Трампа

17:45 246

Король Марокко Мухаммед VI присвоил скоростной автомагистрали Тизнит — Дахла имя президента США Дональда Трампа, сообщило государственное информационное агентство Марокко MAP.

«В знак уважения к этому свидетельству дружбы и мира, а также в качестве личного выражения моего высокого уважения я принял решение назвать одну из важнейших дорожных магистралей королевства «шоссе Дональда Дж. Трампа». Эта дорога протяженностью более 1055 км является самой длинной дорожной магистралью во всей Африке», — говорится в письме короля президенту США.

Мухаммед VI отметил, что, хотя отношения Марокко и США на протяжении долгого времени основывались на дружбе, «никогда прежде они не были столь крепкими и плодотворными», как во время двух президентских сроков Трампа. По словам монарха, признание Вашингтоном в 2020 году суверенитета Марокко над Западной Сахарой «навсегда останется в памяти марокканцев» и придало двусторонним отношениям «беспрецедентный импульс».

«Эта стратегически важная ось соединяет север и юг Марокко, а также связывает Европу с Африканским континентом. Таким образом, она объединяет нашу страну, так же как и ваше руководство беспрецедентным образом сблизило две наших нации», — говорится в письме.

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