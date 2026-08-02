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В 40 км от границы с Украиной: Беларусь создает десантно-штурмовую бригаду

18:02 191

Беларусь формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны «ВоенТВ».

Новая бригада будет дислоцироваться около Гомеля, в 40 км от белорусско-украинской границы.

«…Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», - сказал Ильюкевич.

По его словам, офицерский состав укомплектован, проведен призыв личного состава.

Новое соединение станет четвертой десантно-штурмовой бригадой на территории республики, наряду со 103-й, 38-й и 5-й бригадами, расположенными соответственно в Витебске, Бресте и Марьиной Горке.

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