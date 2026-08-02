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В Дашкесане состоялся показ национального кино, организованный AzerGold и Baku Media Center

18:33 385

По случаю 2 августа — Дня азербайджанского кино в Дашкесанском районе впервые состоялся показ национального кино под открытым небом. Мероприятие было организовано совместно ЗАО AzerGold и Baku Media Center при поддержке Исполнительной власти Дашкесанского района.

В рамках мероприятия состоялся показ полнометражного художественного фильма «Тагиев: Нефть», созданного Baku Media Center. Картина вызвала большой интерес у зрителей и предоставила жителям района возможность увидеть один из современных и успешных проектов азербайджанского кинематографа.

Фильм, снятый в жанре историко-биографической драмы, является первой частью четырехсерийного кинопроекта, посвященного жизни выдающегося предпринимателя и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. Генеральным продюсером картины выступила Арзу Алиева, режиссером — Заур Гасымлы. В фильме в художественной форме отражены деятельность Тагиева в нефтяной промышленности, его предпринимательский путь и вклад в развитие Азербайджана.

Художественный фильм «Тагиев: Нефть» выдвинут в качестве официальной заявки Азербайджана на соискание 98-й премии «Оскар» в номинации «Лучший международный полнометражный фильм».

Показ прошел в специально оборудованном кинотеатре под открытым небом на территории Молодежного учебно-оздоровительного центра, расположенного в селе Хошбулаг Дашкесанского района. Фильм посмотрели более 600 жителей и гостей района, а сама кинопремьера была встречена зрителями с большим интересом.

Подобные инициативы, направленные на популяризацию национального кинематографического наследия и расширение доступа жителей регионов к лучшим образцам современного азербайджанского кино, вносят весомый вклад в развитие культурной жизни региона присутствия ЗАО AzerGold, продвижение национальных и духовных ценностей, а также поддержку отечественного кинематографа. Вместе с тем реализация таких проектов способствует вовлечению жителей различных регионов страны в культурную жизнь, знакомству с достижениями современного азербайджанского киноискусства и укреплению общественной сплоченности.

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