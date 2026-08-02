В Дашкесане состоялся показ национального кино, организованный AzerGold и Baku Media Center

По случаю 2 августа — Дня азербайджанского кино в Дашкесанском районе впервые состоялся показ национального кино под открытым небом. Мероприятие было организовано совместно ЗАО AzerGold и Baku Media Center при поддержке Исполнительной власти Дашкесанского района.

В рамках мероприятия состоялся показ полнометражного художественного фильма «Тагиев: Нефть», созданного Baku Media Center. Картина вызвала большой интерес у зрителей и предоставила жителям района возможность увидеть один из современных и успешных проектов азербайджанского кинематографа.

Фильм, снятый в жанре историко-биографической драмы, является первой частью четырехсерийного кинопроекта, посвященного жизни выдающегося предпринимателя и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. Генеральным продюсером картины выступила Арзу Алиева, режиссером — Заур Гасымлы. В фильме в художественной форме отражены деятельность Тагиева в нефтяной промышленности, его предпринимательский путь и вклад в развитие Азербайджана.

Художественный фильм «Тагиев: Нефть» выдвинут в качестве официальной заявки Азербайджана на соискание 98-й премии «Оскар» в номинации «Лучший международный полнометражный фильм».