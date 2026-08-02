Потери России в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля заявил, что с февраля 2022 года Россия потеряла почти 700 тыс. военнослужащих убитыми, совокупные потери ВС РФ приблизились к 1,6 млн человек.

Российские войска в июле 2026 года потеряли 42 860 человек убитыми и ранеными, такие данные приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Это самый высокий месячный показатель за все время войны, отмечают аналитики ISW.

При этом, несмотря на большие потери, темпы российского наступления крайне низки. По оценке ISW, за июль российские войска смогли продвинуться на 37,85 кв. км украинской территории — меньше площади Манхэттена, что соответствует в среднем 1,22 кв. км в сутки. Если учитывать районы, в которых российским подразделениям удалось лишь вклиниться в украинскую оборону, общая площадь захваченной или находящейся под их огневым контролем территории составила около 121,56 кв. км. Для сравнения: в июле 2025 года российская армия захватила 455,74 кв. км. Таким образом, даже с учетом тактики локальных прорывов нынешние темпы наступления лишь незначительно превосходят показатели февраля 2026 года, предшествовавшие весенне-летнему наступлению, начавшемуся в середине марта, указывают аналитики.

Соотношение потерь и достигнутых результатов, по оценке ISW, становится все менее выгодным для России. Согласно данным украинского Генштаба, в июле российские войска теряли в среднем 353 человека на каждый квадратный километр территории, на который смогли продвинуться или вклиниться, на каждый полностью захваченный квадратный километр — 1 132 человека. ISW не видят признаков того, что в ближайшей перспективе российским войскам удастся резко ускорить продвижение или вернуть себе способность к масштабным маневренным операциям.

На этом фоне РФ усиливает информационную кампанию, стараясь представить наступление более успешным, чем оно есть на самом деле.

В опубликованном 1 июля исследовании аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) оценили совокупные потери российской армии с начала полномасштабной войны по июнь 2026 года примерно в 1,4 млн человек. По данным CSIS, в первой половине 2026 года Россия ежемесячно теряла от 30 до 34 тысяч военнослужащих, что превышало темпы набора новых контрактников.