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Во время тушения пожаров в Греции столкнулись вертолеты: экипаж одного погиб

видео
19:10 572

Во время операции по тушению крупного лесного пожара в местечке Псата к западу от Афин в воздухе столкнулись два пожарных вертолета Bell, по предварительной информации, два человека погибли. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его данным, один из вертолетов загорелся в результате удара и упал, другой совершил вынужденную посадку. Экипаж первого вертолета связался с оперативным центром, он в безопасности, к месту происшествия направились машины скорой помощи, чтобы забрать пилота и его помощника, которые получили легкие ранения. Второй вертолет также найден.

В свою очередь, информационный портал documentonews.gr сообщил, что экипаж второго вертолета погиб.

Газета Proto Thema сообщила, что вертолеты, арендованные пожарной службой у Румынии, взлетели с военного аэродрома в местечке Элефсина. Пилотами обоих вертолетов являются граждане Румынии, помощниками пилотов, координирующими полет, - граждане Греции.

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