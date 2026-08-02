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Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале

обновлено 20:01
20:01 1367

Режим «беспилотная опасность» объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон», - говорится в сообщении.

* * * 19:19

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотник под Омском, из-за падения обломков произошел пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, возгорание произошло в поле в окрестностях Омска. Пострадавших в результате произошедшего нет.

До этого Хоценко рассказал, что силы ПВО отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Омскую область. Он добавил, что было принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади в Омске.

Росавиация также сообщила о временных ограничениях, действующих в аэропорту Омска.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ опубликовал видео, на котором виден дым, предположительно, с территории Омского НПЗ. Официального подтверждения этой информации нет.

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