Итальянцы высадились на танкер «теневого флота» России

Миссия Евросоюза под руководством Италии в воскресенье провела осмотр танкера, принадлежащего «теневому флоту» России, с целью проверки его национальной принадлежности и регистрации под флагом, заявило Министерство обороны Италии. Об этом информирует Reuters.

Операцию провели к западу от итальянского острова Пантеллерия. Танкер следовал из Бенина в Стамбул и находится под санкциями Евросоюза. По данным итальянского военного ведомства, капитан судна сначала отказался сотрудничать с проверяющими. После этого группа итальянских военнослужащих высадилась на танкер с вертолета.

Досмотр танкера провели в рамках миссии EUNAVFOR MED Irini — военно-морской миссии Евросоюза, созданной в 2020 году для обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия Ливии. С тех пор Евросоюз расширил сферу ее деятельности, уполномочив проводить досмотр судов, подозреваемых в плавании под нелегальными флагами. Проверка продолжалась около двух часов. В ней также участвовали греческое судно и польский морской патрульный самолет.

В Минобороны Италии заявили, что операция завершилась без происшествий. Итальянские власти изучают документы, полученные во время проверки.