Зеленский: Украина скоро получит новые истребители

Украинские летчики вскоре пересядут на новые боевые самолеты Gripen E, подготовка идет быстрее, чем ожидалось, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, украинские Воздушные силы овладели средствами противовоздушной обороны за короткое время. Президент Украины отметил, что украинские пилоты уже несколько лет управляют самолетами F-16 и Mirage. Параллельно часть летчиков проходит обучение в Швеции.

«В украинском небе в скором времени увидим «Грипены», - заявил Зеленский, добавив, что власти продолжают переговоры с французскими партнерами, чтобы в украинском небе также появились истребители Rafale.

Ранее сообщалось, что Украина планирует получить 150 боевых самолетов Gripen в рамках договоренностей со Швецией.