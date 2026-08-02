Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение

Издание отмечает, что ни одна из ключевых целей президента Дональда Трампа пока не достигнута. Иран, несмотря на потери, сохраняет контроль над ситуацией, его ядерная и ракетная программы лишь ослаблены, но не ликвидированы, а Ормузский пролив фактически остается под его влиянием. При этом США тратят значительные военные ресурсы, а их союзники все больше сомневаются в способности Вашингтона обеспечивать стабильность.

Вооруженное противостояние между Ираном и США, продолжающееся уже шестой месяц, все больше выглядит как стратегическое поражение Вашингтона. Союзники США с беспокойством наблюдают за последствиями этого. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки дипломатов и экспертов по международной безопасности.

По словам опрошенных экспертов, нынешний конфликт демонстрирует неспособность США превратить военное преимущество в долгосрочный политический результат. По словам бывшего директора британского аналитического центра Chatham House Робина Ниблетта, «для союзников США и тех, кто полагается на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, это подтверждение того, что Соединенным Штатам нельзя доверять».

Издание отмечает, что все больше государств, которые полагались на американскую защиту, теперь пытаются уменьшить зависимость от США и в то же время активнее развивают отношения с другими центрами силы.

В публикации также говорится, что война ослабила не только позиции США, но и Израиля. Кроме того, нехватка современных систем ПВО, в частности ракет Patriot, уже сказывается на способности Вашингтона поддерживать союзников в других регионах мира, включая Украину. По мнению аналитиков, за этим внимательно следят Россия, Китай и страны НАТО.

По словам экспертов, главным критерием поражения США в конфликте с Ираном является статус стратегически важного Ормузского пролива, который до войны был свободен для прохода судов, а теперь де-факто контролируется Ираном.

«Иранская логика проста. Им нужен тот рычаг, который дает пролив, чтобы добиться уступок от США и получить гарантию, что нападение на Иран больше не повторится», – говорит директор иранской программы International Crisis Group Али Ваеза.

Эксперты, которых цитирует NYT, считают, что нынешняя кампания уже нанесла серьезный удар по авторитету США. Бывший американский переговорщик Аарон Дэвид Миллер подчеркивает: «Если Ормузский пролив окажется под влиянием и контролем Ирана, это будет означать не что иное, как стратегическое поражение».

В завершение издание отмечает, что Вашингтон начал войну с большим рвением, а теперь не демонстрирует четкого понимания того, как ее завершить. В то же время иранское руководство все меньше верит в возможность достижения долгосрочных соглашений с США, из-за чего в ближайшие недели конфликт, вероятно, будет оставаться циклом временных периодов перемирия и новых эскалаций.