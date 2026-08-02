Россия сбросила управляемую бомбу во двор многоэтажки в Запорожье

В результате мощного взрыва управляемой бомбы, сброшенной в один из жилых дворов Запорожья, ранены 11 человек, сообщает областная военная администрация города.

Двоих достали из-под завалов рядом с глубокой воронкой, оставленной бомбой. Сгорели несколько автомобилей, пожар начался на первом этаже стоящего рядом десятиэтажного здания. На других этажах жилых домов рядом с воронкой выбиты окна.

Это второе нападение России на Запорожье в воскресенье. Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщал о как минимум двух погибших и нескольких пострадавших.