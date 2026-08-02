USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие
Новость дня
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие

Россия сбросила управляемую бомбу во двор многоэтажки в Запорожье

фото; видео
20:50 310

В результате мощного взрыва управляемой бомбы, сброшенной в один из жилых дворов Запорожья, ранены 11 человек, сообщает областная военная администрация города.

Двоих достали из-под завалов рядом с глубокой воронкой, оставленной бомбой. Сгорели несколько автомобилей, пожар начался на первом этаже стоящего рядом десятиэтажного здания. На других этажах жилых домов рядом с воронкой выбиты окна.

Это второе нападение России на Запорожье в воскресенье. Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщал о как минимум двух погибших и нескольких пострадавших.

Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение по утверждению The New York Times
20:35 651
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале обновлено 20:01
20:01 1375
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины по данным ISW
18:59 2170
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку обновлено 18:45
18:45 1667
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля наша аналитика
16:25 2860
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 2964
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 2767
«Заплатит каждый, кто их атакует»: Иран перехватывает инициативу
«Заплатит каждый, кто их атакует»: Иран перехватывает инициативу обновлено 18:23
18:23 9220
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
15:20 1815
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 2544
Семь стран приняли решение
Семь стран приняли решение
15:15 3622

ЭТО ВАЖНО

Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение по утверждению The New York Times
20:35 651
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале обновлено 20:01
20:01 1375
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины по данным ISW
18:59 2170
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку обновлено 18:45
18:45 1667
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля наша аналитика
16:25 2860
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 2964
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 2767
«Заплатит каждый, кто их атакует»: Иран перехватывает инициативу
«Заплатит каждый, кто их атакует»: Иран перехватывает инициативу обновлено 18:23
18:23 9220
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
15:20 1815
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 2544
Семь стран приняли решение
Семь стран приняли решение
15:15 3622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться