USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие
Новость дня
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие

Троих спасли, один утонул в Каспии

сообщили в МЧС
21:05 105

В поселке Бильгя на необорудованном для купания в море участке, примерно в одном километре от ближайшего спасательного поста, утонул мужчина, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, к поисковой операции привлекли водолазов-спасателей Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах. В результате поисков вскоре было обнаружено и извлечено из воды тело Нияза Пирмамедова, 2005 года рождения.

В другом сообщении МЧС говорится, что также в поселке Бильгя благодаря оперативным действиям водолазов-спасателей удалось спасти Махаббата Фаталиева (2001 г.р.), Сахиля Мустафаева (2000 г.р.) и Эльбруса Джалалова (2001 г.р.).

Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение по утверждению The New York Times
20:35 654
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале обновлено 20:01
20:01 1375
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины по данным ISW
18:59 2171
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку обновлено 18:45
18:45 1667
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля наша аналитика
16:25 2860
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 2965
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 2768
«Заплатит каждый, кто их атакует»: Иран перехватывает инициативу
«Заплатит каждый, кто их атакует»: Иран перехватывает инициативу обновлено 18:23
18:23 9222
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
15:20 1816
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 2545
Семь стран приняли решение
Семь стран приняли решение
15:15 3623

ЭТО ВАЖНО

Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение по утверждению The New York Times
20:35 654
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале обновлено 20:01
20:01 1375
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины по данным ISW
18:59 2171
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку обновлено 18:45
18:45 1667
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля наша аналитика
16:25 2860
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 2965
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 2768
«Заплатит каждый, кто их атакует»: Иран перехватывает инициативу
«Заплатит каждый, кто их атакует»: Иран перехватывает инициативу обновлено 18:23
18:23 9222
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
15:20 1816
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 2545
Семь стран приняли решение
Семь стран приняли решение
15:15 3623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться