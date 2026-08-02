Троих спасли, один утонул в Каспии

В поселке Бильгя на необорудованном для купания в море участке, примерно в одном километре от ближайшего спасательного поста, утонул мужчина, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, к поисковой операции привлекли водолазов-спасателей Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах. В результате поисков вскоре было обнаружено и извлечено из воды тело Нияза Пирмамедова, 2005 года рождения.

В другом сообщении МЧС говорится, что также в поселке Бильгя благодаря оперативным действиям водолазов-спасателей удалось спасти Махаббата Фаталиева (2001 г.р.), Сахиля Мустафаева (2000 г.р.) и Эльбруса Джалалова (2001 г.р.).