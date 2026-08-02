В Пакистане во время митинга против терроризма смертник взорвал бомбу: много погибших

В результате взрыва, совершенного террористом-смертником у полицейского участка в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли 14 человек, еще 20 человек получили ранения. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на правоохранителей.

По словам начальника полиции округа Сват Умара Хана, смертник привел в действие взрывное устройство после того, как сотрудники полиции попытались остановить и обыскать его у входа в участок.

Взрыв произошел вблизи площади Кабал-Чоук, где в этот момент проходил многолюдный митинг протеста против роста террористической активности в долине Сват.