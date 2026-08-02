В Израиле недовольны непредсказуемостью Трампа

«Во второй раз за неделю США сообщают Израилю о мощном ударе, который должен потрясти Ближний Восток, чтобы затем без каких-либо объяснений его отменить. Это подрывает боеготовность ЦАХАЛ и истощает его», – рассказал «Кан 11» источник в оборонном истеблишменте.

Согласно публикации, в минувшие выходные тысячи военнослужащих ЦАХАЛ и сотрудников оборонных структур были предупреждены о региональной эскалации, подготовка к ней в Израиле продолжалась несколько недель. «Крайне сложно заниматься серьезным планированием, когда президент Трамп действует подобным образом», – сказал собеседник «Кан11».

Ynet подтверждает, что в течение последних двух недель в ЦАХАЛ несколько раз объявлялась повышенная боеготовность в связи с планируемым американским ударом, после чего следовал отбой. По информации Ynet, в минувшие выходные в ВВС даже объявлялся ограниченный призыв резервистов, однако операция, к которой все было готово, была отменена Трампом.