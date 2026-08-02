Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув»

Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой второй гол за польский клуб «Ракув».

В матче 2-го тура чемпионата Польши «Ракув» гостил во Вроцлаве у клуба «Шленск». На 60-й минуте Махир «обокрал» защитника хозяев, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота, открыв счет в игре.

Эмрели был заменен на 73-й минуте, а «Ракув» пропустил в конце матча два мяча и проиграл 1:2.

Напомним, первый гол за клуб из города Ченстоховы азербайджанский нападающий забил в Лиге конференций в игре против мальтийской «Валлетты».

В чемпионате Польши «Ракув» проиграл оба матча и на данный момент занимает 17-е место.