Республиканцы пошли против преемника Трампа

Портал пишет, что против Вэнса выступают сразу несколько групп внутри Республиканской партии: сторонники традиционного консерватизма, консерваторы, поддерживающие Израиль, а также часть медиаструктур медиамагната Руперта Мердока. По данным издания, Мердок еще до прошлых выборов советовал Трампу выбрать кандидатом в вице-президенты не Вэнса, а нынешнего госсекретаря Марко Рубио.

Часть представителей традиционного крыла Республиканской партии начала публичную кампанию против вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого считают наиболее вероятным преемником президента Дональда Трампа, сообщает Axios.

Издание отмечает, что инициативу возглавила редакционная коллегия The Wall Street Journal, которая еще во время президентских кампаний Трампа выступала против него. Теперь, пишет Axios, авторы редакционных колонок пытаются убедить республиканцев не передавать лидерство в партии Вэнсу.

Обозреватель Кимберли Страссел заявила, что Вэнс больше занят продвижением своей недавно вышедшей книги «Причастие: Возвращение к вере», чем продвижением законодательной повестки республиканцев в Конгрессе. По ее мнению, вице-президент ставит собственную политическую карьеру выше интересов партии. Еще одной претензией стала поддержка Вэнсом меморандума о взаимопонимании с Ираном, который позднее перестал действовать.