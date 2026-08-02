USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие
Новость дня
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие

Передача Украине технологий Patriot: в Конгрессе призвали Трампа не тянуть

23:06 384

США и Украина проводят консультации по вопросу передачи Киеву технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot, заявил в интервью CBS News член Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Тернер.

Конгрессмена спросили, разрешат ли США Украине лицензировать производство перехватчиков Patriot: раньше казалось, что произошел прорыв, однако в пятницу Дональд Трамп заявил, что передать такую технологию сложно.

Тернер объяснил, что в той цитате президент говорил одновременно о «Томагавках» и Patriot, а сами переговоры продолжаются. По его словам, ситуация с Patriot сложнее, поскольку это оборонительное оружие, тогда как упомянутые «Томагавки» - наступательное оружие.

«Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологии Patriot, чтобы иметь возможность наладить производство и получить оборонные технологии. Это будет очень важно как для союзников, так и Украины», - заявил конгрессмен.

По словам Тернера, оборонные технологии должны распространяться так же, как распространяются ракетные. Инициативу президента рассмотреть возможность лицензирования этой технологии конгрессмен назвал важной и для Украины, и для союзников, и для Соединенных Штатов. Тернер призвал президента и Пентагон двигаться как можно скорее, чтобы Украина могла защититься. Он сказал, что каждую ночь в Украине гибнут люди, поскольку Россия запускает ракеты по беззащитным гражданским целям.

Во время встречи с Зеленским в Вашингтоне в конце июля Трамп заявлял о готовности разрешить Украине производить ракеты-перехватчики Patriot по лицензии. Накануне The New York Times писала, что Трамп отказался от обещания позволить Украине производить ракеты Patriot из-за опасений, что технология будет использована против Вашингтона.

Россияне захватили больше территории, чем ВСУ освободили
Россияне захватили больше территории, чем ВСУ освободили DeepState; обновлено 23:25
23:25 3905
Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика?
Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика? наш обзор; все еще актуально
1 августа 2026, 19:28 4371
Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув»
Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув» ВИДЕО
22:25 1072
В Израиле недовольны непредсказуемостью Трампа
В Израиле недовольны непредсказуемостью Трампа
22:23 641
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение по утверждению The New York Times
20:35 2338
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале обновлено 20:01
20:01 2318
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины по данным ISW
18:59 3701
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку обновлено 18:45
18:45 2450
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля наша аналитика
16:25 3548
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 3717
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 3638

ЭТО ВАЖНО

Россияне захватили больше территории, чем ВСУ освободили
Россияне захватили больше территории, чем ВСУ освободили DeepState; обновлено 23:25
23:25 3905
Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика?
Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика? наш обзор; все еще актуально
1 августа 2026, 19:28 4371
Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув»
Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув» ВИДЕО
22:25 1072
В Израиле недовольны непредсказуемостью Трампа
В Израиле недовольны непредсказуемостью Трампа
22:23 641
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение по утверждению The New York Times
20:35 2338
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале обновлено 20:01
20:01 2318
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины по данным ISW
18:59 3701
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку обновлено 18:45
18:45 2450
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля наша аналитика
16:25 3548
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 3717
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 3638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться