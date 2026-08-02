Передача Украине технологий Patriot: в Конгрессе призвали Трампа не тянуть

Конгрессмена спросили, разрешат ли США Украине лицензировать производство перехватчиков Patriot: раньше казалось, что произошел прорыв, однако в пятницу Дональд Трамп заявил, что передать такую технологию сложно.

Тернер объяснил, что в той цитате президент говорил одновременно о «Томагавках» и Patriot, а сами переговоры продолжаются. По его словам, ситуация с Patriot сложнее, поскольку это оборонительное оружие, тогда как упомянутые «Томагавки» - наступательное оружие.

«Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологии Patriot, чтобы иметь возможность наладить производство и получить оборонные технологии. Это будет очень важно как для союзников, так и Украины», - заявил конгрессмен.

По словам Тернера, оборонные технологии должны распространяться так же, как распространяются ракетные. Инициативу президента рассмотреть возможность лицензирования этой технологии конгрессмен назвал важной и для Украины, и для союзников, и для Соединенных Штатов. Тернер призвал президента и Пентагон двигаться как можно скорее, чтобы Украина могла защититься. Он сказал, что каждую ночь в Украине гибнут люди, поскольку Россия запускает ракеты по беззащитным гражданским целям.

Во время встречи с Зеленским в Вашингтоне в конце июля Трамп заявлял о готовности разрешить Украине производить ракеты-перехватчики Patriot по лицензии. Накануне The New York Times писала, что Трамп отказался от обещания позволить Украине производить ракеты Patriot из-за опасений, что технология будет использована против Вашингтона.