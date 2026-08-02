Награда в 5 миллионов: задержали лидера наркокартеля

В США Магальон входит в число самых разыскиваемых преступников, американские власти объявили награду до $5 млн за информацию, которая поможет его задержать.

Задержание произвели мексиканские военные при поддержке Национальной гвардии в западном штате Мичоакан, где базируется картель Los Reyes. Магальон под усиленной охраной доставлен в Мехико в распоряжение Генеральной прокуратуры Мексики.

В ответ на задержание своего лидера члены Los Reyes перекрыли несколько дорог в Мичоакане, устроив баррикады, а также подожгли десятки автомобилей. В регионе усилено военное присутствие до полного восстановления правопорядка.

Сообщается, что картель причастен к контрабанде наркотиков в США, поскольку Магальон контролировал взлетно-посадочные полосы, используемые самолетами для перевозки кокаина из Колумбии в Мичоакан.