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Иран заявил: Поступили сигналы из Британии и Украины

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Представители Болгарии, Великобритании и Украины в ходе телефонных контактов заявили иранским властям, что не намерены присоединяться к конфликту на Ближнем Востоке и вести боевые действия против Ирана. С таким заявлением выступил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«За последние 24 часа мы получили несколько телефонных звонков от Великобритании, Болгарии и Украины, в которых они заявили, что не станут частью войны против Ирана», - приводит его слова агентство IRNA.

«Все должны знать, что за любое преступление Америки, за любую военную агрессию Америки против Исламской Республики Иран, в особенности против инфраструктуры, обязательно последуют ответные меры, и ответ этот будет всеобъемлющим. Мы это довели до сведения», — сказал Багаи.

Ранее несколько европейских стран выражали готовность принять участие в разминировании Ормузского пролива, однако только в том случае, если это будет безопасно. Вступления в конфликт они избегали.

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