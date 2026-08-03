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Соратник Пашиняна: Надеюсь, оппозиция не спросит, почему я родился в Баку

00:51 795

Депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян, уроженец Баку, выступая 2 августа на первом заседании парламента 9-го созыва, «понадеялся», что представители оппозиции не спросят у него, «почему я родился в Баку».

По сообщению армянских СМИ, Габриелян сказал, что оппозиционные депутаты поднимают вопрос, что кандидат в спикеры парламента Рубен Рубинян «учился в Турции» (по словам Рубиняна, он в рамках программы Фонда Гранта Динка в Турции проходил курс турецкого языка - ред.). Габриелян уверен, что около 25-30% сидевших в зале армянских депутатов бывали в Турции. По его словам, он тоже был в Анталье: «В том числе в других странах общался и с турками, и с азербайджанцами».

Депутат призвал оппозицию закрыть эту тему, отказаться от «апокалипсической повестки», поскольку это, по его оценке, не воспринимается обществом и чревато «изменением численности депутатов» их фракций.

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