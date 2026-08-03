Пезешкиан надеется убедить «врага»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости убедить Вашингтон выполнять условия меморандума о взаимопонимании, так как от этого зависит безопасность на Ближнем Востоке.

«Мы должны стремиться убедить врага оставаться приверженным тому, что было подписано. Безопасность страны, региона и наших союзников укрепится благодаря этому меморандуму», - написал Пезешкиан в социальной сети X в воскресенье.

Президент Ирана выразил уверенность, что меморандум станет основой иранских международных отношений в будущем.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта. В документе, в частности, фигурировали открытие Ормузского пролива и заверения Тегерана об отсутствии планов по разработке ядерного оружия.