От Дуная почти ничего не осталось: страны Европы бьют тревогу

Засуха, вызванная продолжительной жарой в значительной части Европы, привела к обмелению реки Дунай, от которой зависит работа крупных электростанций в Венгрии, Сербии и Румынии.
Ранее сообщалось, что в Венгрии из-за нехватки воды для охлаждения власти распорядились впервые за 44 года остановить АЭС «Пакш», производившую почти половину электроэнергии в стране.
В соседней Румынии армия произвела контролируемые взрывы, чтобы направить воду из канала к АЭС «Чернаводэ», которая генерирует около 20% электроэнергии в стране. Один из двух ее реакторов уже остановлен, а без воды пришлось бы остановить и второй.
И Венгрия, и Румыния граничат с Украиной и стали экспортировать туда значительные объемы электроэнергии после того, как Россия начала целенаправленно атаковать украинские электростанции, пишет BBC.