От Дуная почти ничего не осталось: страны Европы бьют тревогу

Засуха, вызванная продолжительной жарой в значительной части Европы, привела к обмелению реки Дунай, от которой зависит работа крупных электростанций в Венгрии, Сербии и Румынии.

Ранее сообщалось, что в Венгрии из-за нехватки воды для охлаждения власти распорядились впервые за 44 года остановить АЭС «Пакш», производившую почти половину электроэнергии в стране.