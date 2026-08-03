В Турции показали «рой» дальнобойных ударных дронов

Турецкая компания Baykar показала новое видео с испытаний дальнобойного ударного беспилотника K2, сообщает Defense Express.

На видеокадрах видно, что в совместном автономном полете участвовали 10 дронов. Компания показала момент поочередного взлета беспилотников K2, а также их совместный полет в одном «рое». Аналитики издания высказали предположение, что, поскольку демонстрировались именно роевые возможности, тестирование проходило без поражения условных целей.

В статье рассказывается, что турецкий беспилотник обладает хорошими тактико-техническими характеристиками. Аналитики сообщили, что при массе 800 кг он может доставлять 200-килограммовую боевую часть на дальность более 2000 км: «Дрон способен действовать в условиях применения вражеских средств РЭБ, а также обладает заявленной возможностью навигации путем сравнения рельефа местности».