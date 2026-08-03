Россию посадили на диету. Молоко, яйца, масло, будущее…

По документам и окладам они не бедные. А по жизни у них не остается денег даже на черный день. Знакомьтесь: «новый бедный» — обновленный портрет российского среднего класса. Сегодня вместо привычного литра молока россиянин покупает 950 мл. Вместо 10 яиц в лотке - 9. Вместо 250-граммовой пачки масла - 180. Это популярный среди российских производителей маркетинговый ход, когда бренды снижают вес и количество товара, сохраняя прежнюю цену, чтобы замаскировать подорожание. Но суть не в этом. Реакция общества на уловку оказалась куда ярче и масштабнее, чем кто-либо ожидал. Интернет окрестил прием маркетологов «шринкфляцией» (от английского shrink - сжиматься), а сам тренд стал самой популярной темой для шуток. Из анекдотов: «Мне кажется, скоро пачка чипсов будет весить 20 граммов, а на ней напишут «Для ознакомления».

Подобный резонанс - не просто шум ради шума. Он свидетельствует о том, что манипуляция с упаковками неожиданно попала в нерв общества. Иными словами, современный россиянин считает каждый грамм и каждое яйцо. Экономия перестала быть стратегией - она стала для многих людей ежедневной рутиной. Изменение покупательских привычек косвенно подтверждает и буйный рост сетей дешевых дискаунтеров. Одновременно более престижные супермаркеты и гипермаркеты заметно сдают позиции. Их доля в структуре розничной торговли с 2017 по 2025 год упала почти вдвое — с 37% до 21%. Почему же россияне вынуждены скрупулезно пересчитывать граммы на пачках и яйца в лотках? Причем в то самое время, когда из каждого утюга им продолжают навязывать образ россиянина как успешного и ни в чем себе не отказывающего потребителя. Углубление разрыва между декларируемым благополучием и реальностью покупательской корзины, по мнению экономистов, действительно имеет место в силу ряда причин. Первый фактор - реальные доходы населения. Они не растут уже несколько лет подряд. Номинальная зарплата увеличивается, но покупательная способность остается на том же уровне или даже снижается. Во-вторых, семейный бюджет пожирает инфляция, которая всегда выше официальных цифр. Дорожают в первую очередь продукты питания и коммунальные услуги. Именно на эти статьи люди тратят заметную долю своих доходов.

Но главным источником финансовых проблем является кредитная кабала. Россиянин живет в ипотечной квартире, ездит на кредитной машине, платит репетиторам в долг. За фасадом обеспеченной жизни - огромные обязательства перед банками. Масштаб задолженности по данным ЦБ РФ впечатляет: 45 триллионов рублей совокупного долга. Примерно 22 миллиона человек одновременно гасят по два-три кредита. И если раньше это было просто тяжело, то теперь - катастрофически дорого. В сухом остатке - парадокс: огромное количество россиян формально остаются средним классом по размерам зарплат, но по свободным деньгам все ближе к бедности. После выплаты обязательных платежей - ипотеки, коммуналки, счетов - на руках остается сумма, которая, конечно, выше официального прожиточного минимума (примерно 18 000 рублей), но не так уж и далека от него. Формально черта бедности не пройдена, но люди живут в постоянном психологическом напряжении. И это нельзя списать на чей-то индивидуальный финансовый просчет. Нельзя сказать: «Надо было меньше тратить». Масштаб явления говорит об ином. Это системная проблема. Она коснулась не маргиналов и не неудачников - она накрыла учителей, врачей, инженеров, офисных сотрудников, программистов. Это настолько типичная история, что у нее уже появилось устойчивое имя. В публицистике, в соцсетях, в аналитических записках ее все чаще называют коротко и жестко - «новая бедность». «Новая бедность» — это не та бедность, что мы помним по лихим 90-м. Тогда она была абсолютной: люди порой физически не дотягивали до стандартов базового выживания. Ее нельзя было не заметить, так как она была уделом тех, кто оказался на социальной обочине.

Сегодня все иначе. Новая бедность надевает офисный костюм, ездит в метро, ходит на работу - и все равно не может позволить себе будущее. Человек пашет с утра до ночи, а в конце месяца констатирует: отложить на черный день практически нечего. Но самая жестокая насмешка этой ситуации - государственная слепота. Для чиновников и статистических ведомств такой человек не бедный. У него есть работа. У него официальная зарплата. Он платит налоги. Его доход, по бумагам, выше прожиточного минимума. А значит, он не попадает в списки нуждающихся. Ему не положены льготы. Он не получает пособий. Он просто исчезает из поля зрения социальной системы. Вот она, аномальная формула новой бедности по-российски: человек беден ровно настолько, чтобы никто внешне этого не заметил, но достаточно, чтобы чувствовать это каждый день. Конечно, партия власти в публичном поле о «новой бедности» не говорит. Ее нет в официальной повестке. Она не рассматривается даже как временный сбой. Правительство оперирует официальной статистикой и делает акцент на иных достижениях - снижении уровня бедности и росте минимальной зарплаты. Если же проблема все-таки пробивается в медийное поле, ее купируют успокоительной риторикой: сокращение расходов не означает, что люди переходят в режим экономии. По словам чиновников, показная роскошь перестала быть приоритетом для общества. Поэтому дорогие путешествия стали чаще проигрывать ремонту квартиры, дома или расширению приусадебного участка. Иными словами, проблема, которая существует в кошельке огромного количества россиян, вынесена за рамки государственной повестки. Она иногда признается на словах, но решать ее даже не собираются.