USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие
Новость дня
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие

Россию посадили на диету. Молоко, яйца, масло, будущее…

наша аналитика
Олег Кудрявский, собкор, Москва
03:20 501

По документам и окладам они не бедные. А по жизни у них не остается денег даже на черный день. Знакомьтесь: «новый бедный» — обновленный портрет российского среднего класса. Сегодня вместо привычного литра молока россиянин покупает 950 мл. Вместо 10 яиц в лотке - 9. Вместо 250-граммовой пачки масла - 180. Это популярный среди российских производителей маркетинговый ход, когда бренды снижают вес и количество товара, сохраняя прежнюю цену, чтобы замаскировать подорожание. Но суть не в этом. Реакция общества на уловку оказалась куда ярче и масштабнее, чем кто-либо ожидал. Интернет окрестил прием маркетологов «шринкфляцией» (от английского shrink - сжиматься), а сам тренд стал самой популярной темой для шуток. Из анекдотов: «Мне кажется, скоро пачка чипсов будет весить 20 граммов, а на ней напишут «Для ознакомления».

«Шринкфляция» - популярный среди российских производителей маркетинговый ход, когда бренды снижают вес и количество товара, сохраняя прежнюю цену, чтобы замаскировать подорожание

Подобный резонанс - не просто шум ради шума. Он свидетельствует о том, что манипуляция с упаковками неожиданно попала в нерв общества. Иными словами, современный россиянин считает каждый грамм и каждое яйцо. Экономия перестала быть стратегией - она стала для многих людей ежедневной рутиной. Изменение покупательских привычек косвенно подтверждает и буйный рост сетей дешевых дискаунтеров. Одновременно более престижные супермаркеты и гипермаркеты заметно сдают позиции. Их доля в структуре розничной торговли с 2017 по 2025 год упала почти вдвое — с 37% до 21%.

Почему же россияне вынуждены скрупулезно пересчитывать граммы на пачках и яйца в лотках? Причем в то самое время, когда из каждого утюга им продолжают навязывать образ россиянина как успешного и ни в чем себе не отказывающего потребителя.

Углубление разрыва между декларируемым благополучием и реальностью покупательской корзины, по мнению экономистов, действительно имеет место в силу ряда причин. Первый фактор - реальные доходы населения. Они не растут уже несколько лет подряд. Номинальная зарплата увеличивается, но покупательная способность остается на том же уровне или даже снижается.

Во-вторых, семейный бюджет пожирает инфляция, которая всегда выше официальных цифр. Дорожают в первую очередь продукты питания и коммунальные услуги. Именно на эти статьи люди тратят заметную долю своих доходов.

Огромное количество россиян формально остаются средним классом по размерам зарплат, но по свободным деньгам все ближе к бедности

Но главным источником финансовых проблем является кредитная кабала. Россиянин живет в ипотечной квартире, ездит на кредитной машине, платит репетиторам в долг. За фасадом обеспеченной жизни - огромные обязательства перед банками. Масштаб задолженности по данным ЦБ РФ впечатляет: 45 триллионов рублей совокупного долга. Примерно 22 миллиона человек одновременно гасят по два-три кредита. И если раньше это было просто тяжело, то теперь - катастрофически дорого.

В сухом остатке - парадокс: огромное количество россиян формально остаются средним классом по размерам зарплат, но по свободным деньгам все ближе к бедности. После выплаты обязательных платежей - ипотеки, коммуналки, счетов - на руках остается сумма, которая, конечно, выше официального прожиточного минимума (примерно 18 000 рублей), но не так уж и далека от него. Формально черта бедности не пройдена, но люди живут в постоянном психологическом напряжении.

И это нельзя списать на чей-то индивидуальный финансовый просчет. Нельзя сказать: «Надо было меньше тратить». Масштаб явления говорит об ином. Это системная проблема. Она коснулась не маргиналов и не неудачников - она накрыла учителей, врачей, инженеров, офисных сотрудников, программистов. Это настолько типичная история, что у нее уже появилось устойчивое имя. В публицистике, в соцсетях, в аналитических записках ее все чаще называют коротко и жестко - «новая бедность».

«Новая бедность» — это не та бедность, что мы помним по лихим 90-м. Тогда она была абсолютной: люди порой физически не дотягивали до стандартов базового выживания. Ее нельзя было не заметить, так как она была уделом тех, кто оказался на социальной обочине.

«Новая бедность» — это не та бедность, что мы помним по лихим 90-м. Тогда она была абсолютной

Сегодня все иначе. Новая бедность надевает офисный костюм, ездит в метро, ходит на работу - и все равно не может позволить себе будущее. Человек пашет с утра до ночи, а в конце месяца констатирует: отложить на черный день практически нечего.

Но самая жестокая насмешка этой ситуации - государственная слепота. Для чиновников и статистических ведомств такой человек не бедный. У него есть работа. У него официальная зарплата. Он платит налоги. Его доход, по бумагам, выше прожиточного минимума. А значит, он не попадает в списки нуждающихся. Ему не положены льготы. Он не получает пособий. Он просто исчезает из поля зрения социальной системы.

Вот она, аномальная формула новой бедности по-российски: человек беден ровно настолько, чтобы никто внешне этого не заметил, но достаточно, чтобы чувствовать это каждый день.

Конечно, партия власти в публичном поле о «новой бедности» не говорит. Ее нет в официальной повестке. Она не рассматривается даже как временный сбой. Правительство оперирует официальной статистикой и делает акцент на иных достижениях - снижении уровня бедности и росте минимальной зарплаты. Если же проблема все-таки пробивается в медийное поле, ее купируют успокоительной риторикой: сокращение расходов не означает, что люди переходят в режим экономии. По словам чиновников, показная роскошь перестала быть приоритетом для общества. Поэтому дорогие путешествия стали чаще проигрывать ремонту квартиры, дома или расширению приусадебного участка. Иными словами, проблема, которая существует в кошельке огромного количества россиян, вынесена за рамки государственной повестки. Она иногда признается на словах, но решать ее даже не собираются.

Человек пашет с утра до ночи, а в конце месяца констатирует: отложить на черный день практически нечего

Что будет, если власть так и не признает «новую бедность» системной проблемой? Сценарий читается без усилий. Противоречие между официальным оптимизмом статистики и реальными экономическими процессами будет только нарастать. «Новая бедность» не «самоликвидируется» - она будет воспроизводиться в каждом новом поколении, в каждой новой семье. Средний класс, который в любой нормальной стране является опорой общества, продолжит маргинализироваться. Социальные лифты перестанут работать. А долгосрочные ожидания, ранее мотивировавшие людей, трансформируются в краткосрочную стратегию элементарного выживания.

Кредит доверия к власти, закрывающей глаза на реальность, вероятно, начнет иссякать. Вслед за ним пошатнется легитимность власти. Но это долгосрочный процесс: у оппозиции сегодня нет ни ярких лидеров, ни внятной консолидирующей программы, а у людей ни навыков, ни даже запроса на солидарные коллективные действия. Очевидно лишь одно: «новая бедность» пришла всерьеу.з и надолго. Из аномалии она превратится в привычный ландшафт жизни. Из сенсационной темы для журналистских расследований - в обыденный информационный фоновый шум. Из временного состояния - в новый повседневный уклад, в социальную норму.

Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном
Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном новость дополнена
02:03 601
Удары по Ирану: Трамп между Саудовской Аравией и Эмиратами
Удары по Ирану: Трамп между Саудовской Аравией и Эмиратами обновлено 00:25
00:25 12742
Иран заявил: Поступили сигналы из Британии и Украины
Иран заявил: Поступили сигналы из Британии и Украины
00:03 2138
Россияне захватили больше территории, чем ВСУ освободили
Россияне захватили больше территории, чем ВСУ освободили DeepState; обновлено 23:25
2 августа 2026, 23:25 5595
Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика?
Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика? наш обзор; все еще актуально
1 августа 2026, 19:28 4600
Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув»
Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув» ВИДЕО
2 августа 2026, 22:25 2044
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение по утверждению The New York Times
2 августа 2026, 20:35 3041
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале обновлено 20:01
2 августа 2026, 20:01 2751
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины по данным ISW
2 августа 2026, 18:59 4524
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку обновлено 18:45
2 августа 2026, 18:45 2790
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля наша аналитика
2 августа 2026, 16:25 3935

ЭТО ВАЖНО

Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном
Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном новость дополнена
02:03 601
Удары по Ирану: Трамп между Саудовской Аравией и Эмиратами
Удары по Ирану: Трамп между Саудовской Аравией и Эмиратами обновлено 00:25
00:25 12742
Иран заявил: Поступили сигналы из Британии и Украины
Иран заявил: Поступили сигналы из Британии и Украины
00:03 2138
Россияне захватили больше территории, чем ВСУ освободили
Россияне захватили больше территории, чем ВСУ освободили DeepState; обновлено 23:25
2 августа 2026, 23:25 5595
Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика?
Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика? наш обзор; все еще актуально
1 августа 2026, 19:28 4600
Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув»
Махир Эмрели «обокрал» защитника и забил свой второй гол за польский «Ракув» ВИДЕО
2 августа 2026, 22:25 2044
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение
Союзники опасаются: США грозит стратегическое поражение по утверждению The New York Times
2 августа 2026, 20:35 3041
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале
Омск под атакой дронов. О «беспилотной опасности» объявили и на Ямале обновлено 20:01
2 августа 2026, 20:01 2751
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины по данным ISW
2 августа 2026, 18:59 4524
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку
Семь медалей Азербайджана на чемпионате мира в Баку обновлено 18:45
2 августа 2026, 18:45 2790
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля
Наоэро вышло из клуба друзей сепаратистов. И записалось в друзья Израиля наша аналитика
2 августа 2026, 16:25 3935
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться