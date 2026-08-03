Каким получился чемпионат мира в Баку? Если даже армяне всем довольны...

Накануне в Баку завершился чемпионат мира по борьбе среди юношей (U-17). Спустя 14 лет столица Азербайджана вновь приняла лучших юных борцов со всей планеты.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла 2-е общекомандное место. В активе наших классиков 3 серебра и 3 бронзы. Еще одну серебряную медаль добыла сборная по вольной борьбе. В целом результат не самый приятный. Впервые с 2021 года сборная Азербайджана не смогла завоевать на юношеском ЧМ ни одной золотой медали. И это сложно объяснить чем-то иным, кроме домашнего волнения, давления родных трибун и, помимо всего прочего, слабой психологической подготовки. Для сравнения: на прошлогоднем первенстве мира в Афинах Азербайджан завоевал 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы. В юношеском спорте результаты - не самое важное. Конечно, выигрывать всегда приятно, но главное - безболезненно преодолеть переходный период, сначала плавно перейдя на молодежный уровень, а затем - во взрослую борьбу.

Федерация борьбы Азербайджана и тренерский штаб получили на завершившемся вчера чемпионате мира немало пищи для размышлений. И, как сказал новый главный тренер юных вольников Гаджи Алиев, нужно сделать выводы и не повторять допущенных ошибок. Будем надеяться, что так и будет. Порадовало лишь то, что в сборной Азербайджана не было легионеров. Временами мы слышим призывы некоторых любителей спорта: «Пусть выступают местные ребята, не надо иностранцев!». Противники натурализации могут быть довольны: на ЧМ в Баку боролись только свои.

А теперь хочется поговорить о том, как был организован бакинский чемпионат мира. Соревнование прошло на Национальной гимнастической арене, которая уже прочно застолбила за собой звание главного спортивного комплекса страны. Помимо крупнейших гимнастических соревнований, в этом году тут был организован турнир UFC, а впереди - чемпионат Европы по волейболу, чемпионат мира по дзюдо и другие мероприятия. Так вот, к чемпионату мира по борьбе тут был проделан огромный объем работы. Представители Объединенного мира борьбы (UWW) были приятно удивлены тем, как выглядел зал. Они высоко оценили готовность арены, дизайнерские решения.

Чемпионат мира вызвал большой зрительский интерес. Далеко не в каждой стране юношеские соревнования собирают на трибунах столько народу. Более того, по признанию официальных лиц UWW, даже на некоторых взрослых чемпионатах мира не бывает столько болельщиков. Билеты на весь день стояли от 2 до 5 манатов - вполне приемлемые цены. На арене были организованы фан-зоны. В перерывах между соревнованиями там проводились автограф-сессии знаменитостей, организовывались различные конкурсы.

Большое внимание было уделено вопросам безопасности. Это вообще отдельная тема, учитывая то, что за несколько дней до старта чемпионата стало известно о приезде сборной Армении. По возвращении в Ереван главный тренер юношеской сборной Армении по греко-римской борьбе Гагик Хачатрян среди прочего сказал: «Перед поездкой нам говорили, что болельщики будут нас освистывать, кричать и вести себя неподобающе, но все обернулось иначе, - цитируют Хачатряна армянские СМИ. - Мы думали, что нам, вероятно, не позволят выиграть, однако произошло обратное. Судейство было на высоком уровне. Они могли вмешаться, если бы захотели, но не сделали этого. Проблем с судейством не было. Азербайджан сдержал свое обещание. У нас были телохранители, они следили за нами 24 часа в сутки, чтобы к нам не приближались посторонние. Они регулярно бывали на нашем этаже в отеле. Честно говоря, мы ожидали, что фанаты будут грубить в зале, бросать бутылки, говорить неуважительные вещи, но все было очень сдержанно. Во время церемонии награждения раздавались свистки. Их было немного, так как церемония затянулась, и большинство болельщиков уже покинули зал. Свистели подростки».

И действительно, для многих стало неожиданным то, что армянских борцов в Баку практически не освистывали. Подавляющее большинство местных зрителей вполне нормально отнеслось к тому, что впервые за много лет спортсмены из Армении соревнуются в Азербайджане. Армяне были довольны и приемом, и результатами. Это создает предпосылки для того, чтобы сборные Армении приезжали в Азербайджан и в дальнейшем. К примеру, на октябрьский чемпионат мира по дзюдо. Хочется верить, что и азербайджанские спортсмены смогут участвовать в крупных соревнованиях, проводящихся в Армении. Естественно, при условии гарантий безопасности и - самое главное - их выполнения, как это было в Баку.

Важным организационным преимуществом чемпионата мира в Баку было близкое расположение арены к месту проживания спортсменов. Они жили через дорогу, в деревне атлетов. Пеший путь до зала через подземный переход занимал около 10 минут. Участники были этому рады, учитывая то, что на международных соревнованиях в различных странах спортсменам порой приходится по 30-40 минут ехать до места проведения соревнований. В этой связи вызвала интерес публикация в иранских СМИ, в которой говорилось, что борец сборной Ирана опоздал на полуфинальный поединок якобы из-за задержки автобуса, который вез иранскую команду. Это неправда. Как отмечалось выше, все спортсмены шли до арены пешком. Это ближе и быстрее, чем поездка на транспорте.