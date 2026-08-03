Украина снова атаковала Wildberries. В Белгороде горит университет. Взрывы в Крыму

Губернатор Владимирской области РФ Александр Авдеев сообщил о двоих раненых в результате атаки украинских дронов утром понедельника на логистический центр Wildberries в Собинском районе области.
Один из пострадавших, по данным Авдеева, — молодой мужчина, он получил травму голову, ранение «без серьезных последствий», написал губернатор. Также пострадала женщина, жительница соседнего со складом населенного пункта, она получила «незначительное повреждение ноги».
Украинские беспилотники с середины июля почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что склады и логистические центры используются в поставках «подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования». Новую атаку в ВСУ пока не комментировали.
* * * 09:26
В ночь на 3 августа в ходе массированного налета на Белгород украинские беспилотники атаковали Белгородский государственный технологический университет (БГТУ им. В.Г. Шухова), сообщает местное издание «Пепел».
После нескольких ударов по зданию и территории учебного заведения вспыхнул пожар, в результате полностью сгорел один из корпусов. По утверждению издания, в нем велась разработка и тестирование автоматизированной системы управления беспилотниками на базе российского микропроцессора «Миландр». При этом в университете отмечали, что разработка имеет гражданское применение и предназначена для мониторинга линий электропередачи (ЛЭП), теплотрасс и аэрофотосъемки. Летом этого года БГТУ набирал школьников на летние смены по курсу разработки беспилотников. Официально власти об атаке на университет пока не сообщали.
Также украинские дроны атаковали «складской комплекс» во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.
По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, под удар попал логистический центр Wildberries «Владимир — Воршинское». Судя по видеозаписям очевидцев, по зданию склада ударил как минимум один беспилотник, после чего начался пожар.
В пресс-службе компании подтвердили, что из-за атаки на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возник пожар, люди эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сказали в компании.
August 3, 2026
August 3, 2026
Комплекс площадью 58,5 тыс. квадратных метров открылся в декабре 2024 года. В текущем году планировалось расширить его до 175 тыс. квадратных метров. Со склада товары распределяются в Москву, другие регионы Центральной России, а также на северо-запад страны.
Кроме того, в ночь на 3 августа беспилотники атаковали аннексированный Крым. По данным украинского канала «Крымский ветер», взрывы прогремели в Сакском районе, Феодосии, Симферополе и Керчи. В Феодосии, как утверждается, российские мобильные огневые группы пытались уничтожить дрон, но он мог поразить район местной нефтебазы. В Керчи пожар возник в районе Центрального рынка и автовокзала, рядом с которыми находится Керченский порт. Местные жители сообщили о пожаре вблизи порта. На этом фоне движение по Крымскому мосту было перекрыто.