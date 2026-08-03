Вся Куба снова без света

По всей Кубе произошло отключение электричества, сообщила государственная электроэнергетическая компания Union Electrica de Cuba в соцсети X.

В июле на Кубе произошло три крупномасштабных отключения электричества. Они были вызваны нехваткой топлива для электростанций, напоминает Reuters.

В январе этого года США прекратили поставки топлива на Кубу, после чего американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове.