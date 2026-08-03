Из Ирана в Германию транзитом через Азербайджан: таможня изъяла крупную партию героина

На таможенном посту «Шахтахты» Главного таможенного управления Нахчыванской Автономной Республики с помощью стационарного рентгеновского оборудования был проверен грузовой автомобиль, следовавший из Ирана в Германию транзитом через Азербайджан с партией «готовых продуктов питания».

Согласно сообщению Государственного таможенного комитета, при детальном досмотре груза на дне 1 218 пластиковых контейнеров с консервированным рисом были обнаружены наркотики. Чистый вес спрятанного героина составил 112 кг 761,757 г. Начато расследование.