Иран казнил «шпионов «Моссада»

В Иране казнили двух мужчин, которых обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад».

Связанное с судебными органами издание Mizan News утверждает, что во время последних двух войн (в июне 2025 года и в феврале-апреле 2026 года) осужденные якобы передавали сотрудникам «Моссада» координаты, фотографии и сведения о военных объектах и объектах служб безопасности Ирана.

Смертные приговоры были утверждены Верховным судом Ирана и приведены в исполнение перед рассветом. Iran International приводит имена казненных: это Омид Бехзад и Пурия Сафват.