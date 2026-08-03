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Иран казнил «шпионов «Моссада»

10:03 490

В Иране казнили двух мужчин, которых обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад».

Связанное с судебными органами издание Mizan News утверждает, что во время последних двух войн (в июне 2025 года и в феврале-апреле 2026 года) осужденные якобы передавали сотрудникам «Моссада» координаты, фотографии и сведения о военных объектах и объектах служб безопасности Ирана.

Смертные приговоры были утверждены Верховным судом Ирана и приведены в исполнение перед рассветом. Iran International приводит имена казненных: это Омид Бехзад и Пурия Сафват.

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