Китай энергично защищает свою экономическую политику, которая предпочитает развитые отрасли промышленности перед потреблением, занимая позицию, которую аналитики считают демонстрацией растущей уверенности накануне будущих торговых переговоров с Европой и Соединенными Штатами, пишет Reuters.

Глава КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп планируют больше личных встреч в этом году, тогда как Брюссель установил дедлайн для урегулирования споров в Пекине в октябре, на фоне того, как растут опасения по поводу торгового профицита Китая, превышающего триллион долларов.

Западные страны рассматривают политику Китая как меркантилистскую и противостоящую глобальным торговым правилам, заявляя, что приоритет производителей над домохозяйствами выталкивает более дешевые товары на мировые рынки, ослабляя промышленность в странах, стремящихся к более сбалансированному росту.

Однако встреча высокопоставленных руководителей Коммунистической партии в четверг сигнализировала о непрерывности политики, призывая к целенаправленной поддержке, а не к стимулированию, ориентированному на потребителя, и структурным изменениям, к которым давно призывают торговые партнеры Китая и многие экономисты.

Несколькими днями ранее министерство торговли Китая обвинило Запад в протекционизме в документе с выражением позиции о «так называемом чрезмерном промышленном производстве», в котором отвергло эту идею, назвав ее коренящейся в «логических недостатках» и «скрытых мотивах».