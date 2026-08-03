Мерц может уйти

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца с поста главы правительства. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, вопрос может быть поставлен после сентябрьских выборов в региональные парламенты трех федеральных земель. Источники Der Spiegel утверждают, что внутри ХДС растет недовольство положением дел в партии и снижается авторитет Мерца среди части его соратников.