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Мерц может уйти

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Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца с поста главы правительства. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, вопрос может быть поставлен после сентябрьских выборов в региональные парламенты трех федеральных земель. Источники Der Spiegel утверждают, что внутри ХДС растет недовольство положением дел в партии и снижается авторитет Мерца среди части его соратников.

В сентябре 2026 г. должны пройти выборы в региональные парламенты Берлина, Саксонии-Анхальт и Мекленбурга – Передней Померании. Согласно последним опросам, на которые ссылается Der Spiegel, результаты могут оказаться неблагоприятными для ХДС. После выборов, как утверждают собеседники издания, премьер-министры этих федеральных земель могут обратиться к Мерцу с предложением покинуть должность канцлера.

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