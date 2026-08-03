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Экспорт нефти в обмен на прекращение атак: детали новых переговоров США и Ирана

Трампа призвали сменить переговорщиков по Ирану

10:31 439

Сенатор от Демократической партии США Марк Келли призвал президента Дональда Трампа изменить состав переговорной группы по Ирану и привлечь профессиональных дипломатов вместо людей из ближайшего окружения. По словам политика, дипломатические усилия не принесли результатов, а обострение ситуации уже привело к росту цен на топливо в США и падению рейтинга главы государства. Об этом пишет The Independent.

В эфире телеканала CBS Марк Келли отметил, что Белому дому следует отказаться от практики назначения на важные международные должности личных знакомых или родственников президента.

«Я бы посоветовал ему не делать то же самое, что он делал до сих пор — не назначать своего приятеля из сферы недвижимости и своего зятя ответственными за переговоры. Нужно привлечь людей, которые знают, как это делать, как разговаривать с иранцами, как собрать коалицию и вновь объединить наших союзников», — заявил сенатор.

По словам политика, договоренности о прекращении огня, объявленные в июне, фактически не остановили боевые действия, а ситуация с безопасностью в районе Ормузского пролива остается напряженной. В ответ Дональд Трамп выразил сомнения относительно дальнейшего диалога с Тегераном и не исключил возможных новых ударов по иранским ядерным объектам.

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