Трампа призвали сменить переговорщиков по Ирану

Сенатор от Демократической партии США Марк Келли призвал президента Дональда Трампа изменить состав переговорной группы по Ирану и привлечь профессиональных дипломатов вместо людей из ближайшего окружения. По словам политика, дипломатические усилия не принесли результатов, а обострение ситуации уже привело к росту цен на топливо в США и падению рейтинга главы государства. Об этом пишет The Independent.

В эфире телеканала CBS Марк Келли отметил, что Белому дому следует отказаться от практики назначения на важные международные должности личных знакомых или родственников президента.