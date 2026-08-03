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CENTCOM ищет креативные идеи для «наказания» Ирана

10:42 332

Центральное командование США (CENTCOM) запросило у военных аналитиков идеи по «новым, креативным и нетрадиционным способам давления на Иран и его наказания», сообщило в понедельник CNN со ссылкой на два источника, знакомых с запросом.

Согласно сообщению, высокопоставленный сотрудник разведывательного подразделения CENTCOM в среду разослал запрос по электронной почте широкому кругу аналитиков.

В докладе этот шаг был назван необычным подходом к краудсорсингу, отражающим ограниченный и потенциально неприемлемый выбор, доступный президенту Дональду Трампу.

Представитель Центрального командования (CENTCOM) капитан Тимоти Хокинс заявил, что командование имеет богатую историю инновационной работы, добавив: «Адмирал Купер, в частности, обращается к членам нашей замечательной команды, независимо от звания, чтобы достичь максимально возможного уровня оперативной эффективности».

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