CENTCOM ищет креативные идеи для «наказания» Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) запросило у военных аналитиков идеи по «новым, креативным и нетрадиционным способам давления на Иран и его наказания», сообщило в понедельник CNN со ссылкой на два источника, знакомых с запросом.
Согласно сообщению, высокопоставленный сотрудник разведывательного подразделения CENTCOM в среду разослал запрос по электронной почте широкому кругу аналитиков.
В докладе этот шаг был назван необычным подходом к краудсорсингу, отражающим ограниченный и потенциально неприемлемый выбор, доступный президенту Дональду Трампу.
Представитель Центрального командования (CENTCOM) капитан Тимоти Хокинс заявил, что командование имеет богатую историю инновационной работы, добавив: «Адмирал Купер, в частности, обращается к членам нашей замечательной команды, независимо от звания, чтобы достичь максимально возможного уровня оперативной эффективности».