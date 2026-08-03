CENTCOM ищет креативные идеи для «наказания» Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) запросило у военных аналитиков идеи по «новым, креативным и нетрадиционным способам давления на Иран и его наказания», сообщило в понедельник CNN со ссылкой на два источника, знакомых с запросом.

Согласно сообщению, высокопоставленный сотрудник разведывательного подразделения CENTCOM в среду разослал запрос по электронной почте широкому кругу аналитиков.