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«Сабах» в ожидании жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы

Тут «Селтик», там «Бенфика»
Эльмир Алиев, отдел спорта
10:52 419

Сегодня в 14:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Чемпион Азербайджана «Сабах» вместе с датским «Орхусом», с которым он сыграет в 3-м квалификационном раунде (игры состоятся 5 и 11 августа), будет «несеяным».

Победителю этой пары в раунде плей-офф могут достаться «сеяные»:

победитель пары «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) - «Црвена Звезда» (Сербия)

победитель пары «Динамо» (Загреб, Хорватия) «Жальгирис» (Каунас, Литва)

«Селтик» (Шотландия)

победитель пары «Мьельбю» (Швеция) - «Слован» (Словакия)

АЕК (Греция).

В 15:00 начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, куда отправится проигравший в датско-азербайджанском противостоянии. Пара «Орхус» - «Сабах» будет «несеяной» и тут.

В отличие от Лиги чемпионов, здесь УЕФА перед жеребьевкой поделил команды на группы. «Сабах» и «Орхус» в группе 3, где им могут достаться «сеяные»:

победитель пары «Бенфика» (Португалия) - «Хартс» (Шотландия)

победитель пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА (Болгария)

победитель пары «Лех» (Польша) - «КИ Клаксвик» (Фареры)

победитель пары «Градец-Кралове» (Чехия) - «Бешикташ» (Турция).

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