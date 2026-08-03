Жеребьевка Лиги конференций: УЕФА хочет, чтобы «Карабах» вновь сыграл с ЦСКА

Сегодня в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций. В этом турнире продолжает борьбу экс-чемпион Азербайджана « Карабах ».

В 3-м квалификационном раунде (6 и 13 августа) команда Гурбана Гурбанова сыграет с киевским «Динамо». Пара «Динамо» - «Карабах» будет «сеяной» при жеребьевке раунда плей-офф.

В день жеребьевки УЕФА поделил команды на группы. Азербайджано-украинская пара попала в группу 4, где ей могут достаться следующие «несеяные» соперники:

«Хетафе» (Испания)

победитель пары «Твенте» (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия)

победитель пары «Бейтар» (Израиль) - «Аустрия» (Австрия)

проигравший в паре Лиги Европы «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — ЦСКА (Болгария).

Как видим, все выше вероятность того, что «Карабаху» придется вновь играть против софийского ЦСКА. Из всего списка, конечно, выделяется испанский «Хетафе». Встречи с испанцами хотелось бы избежать в первую очередь.