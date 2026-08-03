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В Болгарии разразился спор из-за польских МиГ-29

11:15 201

Парламентская оппозиция Болгарии возмущена намерением министра обороны Димитара Стоянова приобрести у Польши истребители МиГ-29 и запчасти к ним. Об этом сообщает BTA.

С заявлением по этому поводу выступил депутат от коалиции «Демократическая Болгария» Ивайло Мирчев. По его убеждению, Болгария должна покупать современные самолеты стандартов НАТО, а не МиГ-29.

«В то время, когда Болгария должна перевооружаться западной техникой, стало известно, что мы просим продать нам польские МиГ-29», — возмутился он.

По словам политика, страна не должна превращаться в «кладбище советской авиации». На этом фоне Мирчев напомнил, что страны-члены НАТО уже отказываются от МиГ-29.

К критике министра обороны также присоединилась молодежная организация «Да, Болгария». В знак протеста ее представители припарковали у здания Министерства обороны старый «Москвич».

Представители организации объяснили свою акцию довольно просто: мол, все в стране убедились, что Стоянов является ярым поклонником ностальгии по социалистическому прошлому, поэтому в его гараже должен стоять «Москвич».

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