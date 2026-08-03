Импортировали демографию – получили антисемитизм. Что посеяли, то и взошло…

В Великобритании в 2025 году был зафиксирован самый значительный рост числа антисемитских инцидентов среди всех стран с крупной еврейской общиной за пределами Израиля. Об этом говорится в отчете, опубликованном Рабочей группой J7 по борьбе с антисемитизмом в крупных еврейских общинах. Согласно отчету, уровень антисемитизма в Аргентине, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Великобритании и США — странах, в которых в совокупности проживает более 90% мирового еврейского населения за пределами Израиля — остается на рекордном уровне. Число зарегистрированных антисемитских инцидентов в этих семи странах выросло на 136% с 2022 года — года, предшествовавшего нападениям ХАМАС на юг Израиля и началу войны в Газе. Число инцидентов с применением насилия возросло на 97%. При этом Великобритания стала одной из всего лишь трех стран, где в 2025 году число зарегистрированных антисемитских инцидентов возросло, наряду с Аргентиной и Германией. Число инцидентов, зафиксированных в Великобритании, выросло на 5% по сравнению с предыдущим годом — это самый значительный рост среди семи стран. Отмечается, что несмотря на то, что в 2025 году в США, Австралии, Канаде и Франции количество зарегистрированных инцидентов сократилось по сравнению с 2024 годом, в каждой из этих стран показатели оставались значительно выше уровней, зафиксированных до 7 октября 2023 года.

Безусловно, интересно по каким причинам в европейских и ряде других западных странах так усилились антисемитские настроения? Чем можно объяснить подобное изменение отношения их жителей к еврейским общинам? И можно ли это как-то преодолеть? На эти вопросы haqqin.az постарались ответить известные зарубежные эксперты. Израильский публицист Александр Непомнящий отмечает, что, на его взгляд, дело не столько в изменении отношения жителей этих стран к евреям, сколько в изменении самих жителей этих стран. «За последние десятилетия многие государства Западной Европы, а также Канада, пережили масштабное изменение своего демографического состава. Вместе с миллионами новых жителей они импортировали и конфликты, и политическую культуру, и отношение к Израилю, сформировавшееся задолго до событий 7 октября. Было бы странно ожидать, что люди, выросшие в среде, где антисемитизм и ненависть к Израилю являются частью повседневной политической культуры, автоматически избавятся от этих взглядов сразу после получения европейского паспорта. Вторая причина — идеологическая трансформация западных левых. Современная левая среда всё чаще рассматривает мир через примитивную схему «угнетатель — угнетённый». В этой системе координат Израиль заранее назначен виновным, а палестинские арабы — жертвами, независимо от фактов. Когда идеология становится важнее реальности, до антисемитизма остаётся буквально один шаг», - подчеркнул эксперт.

Третья причина, добавил он, — колоссальные финансовые вливания Катара и некоторых других государств Персидского залива в западные университеты, исследовательские центры, общественные организации и медиа. «Деньги редко раздают без расчета на результат. Если десятилетиями инвестировать в формирование определённой интеллектуальной среды, не стоит удивляться тому, какие идеи в ней со временем начинают считаться единственно «правильными». Поэтому я бы сказал, что это проблема вовсе не еврейских общин. Это проблема самих западных стран. Антисемитизм здесь — не причина, а симптом гораздо более глубоких процессов: неудачной миграционной политики, кризиса интеграции и идеологической радикализации значительной части общества. Ну а евреи... У евреев, в отличие от многих других, по крайней мере всегда есть Израиль. А вот коренным жителям этих стран разбираться с последствиями собственной политики и собственных политических иллюзий придётся самостоятельно», - делает вывод Непомнящий. Аналитик, издатель и главный редактор журнала Neue Zeiten и YouTube-канала Neue Zeiten TV (ФРГ) Александр Черкасский отметил в свою очередь, что, если говорить о статистике роста антисемитских выступлений в ряде западных стран, которая значительно увеличилась после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, очевидно, что за этим стоит целый ряд причин.

«Нападение ХАМАС на Израиль и ответные меры Израиля по борьбе с террором были подвергнуты жесточайшей пропагандистской волне со стороны как исламистов, так и поддерживающих их левых кругов в западных странах. Мощнейший информационный ресурс — это пропаганда ненависти в TikTok. Даже видные западные СМИ не гнушались так называемых «кровавых наветов». Речь идет о раздувании мифов о якобы имеющем место в Газе голоде и геноциде, хотя это было отвергнуто даже самой ООН — никакого геноцида и близко не было. Но весь этот нарратив был растиражирован. Виднейшие западные газеты и другие средства массовой информации использовали, например, историю с фотографией больного палестинского ребенка, утверждая, что он стал жертвой голода в Газе. Кто финансирует всю эту пропаганду? В целом это понятно: за этим стоит, в первую очередь, Катар с его мощнейшей пропагандистской машиной «Аль-Джазира» и идеологическим движением «Братьев-мусульман». Результаты этой работы мы видим на улицах западных городов: кто-то проплачивает многочисленные демонстрации «Free Palestine», стоит за организацией бесконечных маршей и клеветнических кампаний», - рассказал издатель. По его словам, эта деятельность дает плоды среди маргинализированной части многочисленных беженцев из мусульманских стран, которые подвергаются пропаганде радикального ислама в своих общинах. «Кроме того, вовлечен весь левый политический спектр: Жан-Люк Меланшон во Франции, члены Лейбористской и Зеленой партий в Великобритании, Демократическая партия США. В кампанию ненависти были вовлечены университеты. В качестве примера можно привести риторику нью-йоркских политиков, таких как Мамдани, с его антиизраильскими выступлениями.