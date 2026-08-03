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В Иране опровергают возобновление переговоров с США
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В Иране опровергают возобновление переговоров с США

Иран предложил исламским странам объединиться против Израиля

11:35 836

Исламским государствам необходимо проявить реальное единство, чтобы пресечь «провокационные действия» Израиля. Об этом в ходе телефонного разговора с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Ирана Ибн Реза.

Руководитель иранского ведомства призвал сформировать единую систему безопасности мусульманских стран и подчеркнул, что ключевым фактором нестабильности на Ближнем Востоке остается присутствие внешних сил. В рамках переговоров стороны также обсудили текущую обстановку в регионе, ход реализации соглашения о прекращении огня и пути укрепления двустороннего военного сотрудничества между Тегераном и Анкарой.

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