Иран предложил исламским странам объединиться против Израиля

Исламским государствам необходимо проявить реальное единство, чтобы пресечь «провокационные действия» Израиля. Об этом в ходе телефонного разговора с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Ирана Ибн Реза.
Руководитель иранского ведомства призвал сформировать единую систему безопасности мусульманских стран и подчеркнул, что ключевым фактором нестабильности на Ближнем Востоке остается присутствие внешних сил. В рамках переговоров стороны также обсудили текущую обстановку в регионе, ход реализации соглашения о прекращении огня и пути укрепления двустороннего военного сотрудничества между Тегераном и Анкарой.