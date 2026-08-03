Саперы подорвались на противопехотной мине в Агдере

На территории села Чардаглы Агдеринского района произошло два подрыва на мине.

Как сообщает Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), сотрудник неправительственной организации (НПО), привлеченной к проведению гуманитарных операций по разминированию, Эльзамин Везир оглу Сурхайлы (1994 г.р.) при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате взрыва он получил ранение правой ноги.

Кроме того, другой сотрудник организации — Физули Ризван оглу Мирзаев (1998 г.р.) — получил легкие телесные повреждения.

Пострадавшие были эвакуированы в центральную районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

2 августа в Ходжавендском районе сотрудник частной компании Ахад Ахадов (1985 года рождения) при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшего эвакуировали в Ходжавендскую центральную районную больницу. По данным агентства, его состояние удовлетворительное.