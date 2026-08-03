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Минздрав опровергает: Документ поддельный

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Министерство здравоохранения выступило с заявлением в связи распространяемыми в социальных сетях с целью введения граждан в заблуждение «ложными сведениями и поддельными документами, в которых незаконно используется название Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения».

«В указанных материалах утверждается, что Центр аналитической экспертизы якобы осуществляет совместную деятельность с неким «Департаментом Sandoz Pharma», проводит набор сотрудников на должность «специалиста по штрихкодированию», а сведения о кандидатах регистрируются во внутреннем реестре ЦАЭ.

Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности и является фальсификацией. В конце распространенного поддельного документа указана подпись некоего «Этибара Абдалова», якобы являющегося сотрудником Департамента кадров Центра аналитической экспертизы Sandoz Pharma. Сообщаем, что в Центре аналитической экспертизы отсутствует сотрудник с таким именем. Кроме того, несмотря на то что документ был распространен 2 августа, в нем указана дата «03.08.2026». Данное несоответствие является еще одним очевидным подтверждением того, что документ является поддельным», - говорится в заявлении.

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