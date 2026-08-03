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Потребительский кредит от Халг Банка на выгодных условиях

11:47 529

В рамках новой кампании Халг Банк предлагает клиентам воспользоваться выгодными условиями кредитования. До 30 декабря 2026 года клиенты могут оформить потребительский кредит на обновленных условиях с более низкими процентными ставками.

Обязательное условие - наличие рабочего стажа не менее 6 месяцев на последнем месте, а общего трудового стажа не менее 12 месяцев. Подробная информация об условиях доступна на странице https://www.xalqbank.az/az/ferdi/kreditler/istehlak

Подать онлайн-заявку на кредит можно на сайте https://loanorder.xalqbank.az/  или обратившись в любой филиал Халг Банка. Действующие клиенты Банка также могут оформить заявку через мобильное приложение XalqOnline.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

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