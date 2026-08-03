Ильхам Алиев на открытии подстанции «Ени Сангачал»

Было отмечено, что данный крупномасштабный проект в области зеленой энергетики предусматривает интеграцию в энергосистему Азербайджана строящейся в Джебраильском районе солнечной электростанции «Шафаг» мощностью 240 МВт и обеспечение Сангачальского терминала электроэнергией посредством единой энергосистемы страны. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между ОАО «Азерэнержи» и компанией bp.

На первом этапе в мае текущего года с участием президента Ильхама Алиева состоялось открытие 330-киловольтной подстанции, построенной «Азерэнержи» в Джебраильском районе.

На очередном этапе проекта для снабжения Сангачальского терминала возобновляемой энергией была построена 220/110/10-киловольтная подстанция «Ени Сангачал». Благодаря этому появится возможность остановить работу действующей на терминале электростанции, работающей на газе. В будущем солнечная электроэнергия, производимая в Джебраильском районе, будет поставляться на Сангачальский терминал посредством энергосистемы страны.

В результате реализации проекта ежегодная потребность терминала в электроэнергии в объеме около 500 миллионов кВт-ч будет обеспечиваться за счет возобновляемой энергии, что позволит ежегодно экономить 120-150 миллионов кубометров природного газа, а выбросы углерода сократятся на 260-330 тысяч тонн.